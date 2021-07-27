Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yaprak dökümü! ÇGHB 2'den kimler ayrıldı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yaprak dökümü! ÇGHB 2'den kimler ayrıldı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de ayrılıklar peş peşe geldi. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar'ın ardından 5 isim daha kadrodan ayrıldı. Peki, ÇGHB 2'den kimler ayrıldı? İşte ayrılan isimler...

Kanal D ekranlarında pazar akşamı yayınlanan Çok Güzel Hareketler'e 5 kişi daha veda etti.

Ayrılıklar seyirciyi üzerken, 2 yeni ismin kadroya dahil olduğu belirtildi.

İlgiyle izlenen ve beğenilen programdan kimlerin ayrıldığı ise merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kimler ayrıldı?" sorusunu araştırmaya başladı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'DEN KİM AYRILDI?

Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı seyirci tarafından tepki çekerken, 5 isim daha kadroya veda etti.

Veda eden isimler ise şu şekilde;