Euro
10.1467
0.4%
Dolar
8.5648
0.15%
Altın
496.07
0.35%
Borsa
1.36
0.77%
Bitcoin
323.341
-2.74%
EXEN Coin
23.40
-7.94%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yaprak dökümü! ÇGHB 2'den kimler ayrıldı?

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de ayrılıklar peş peşe geldi. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar'ın ardından 5 isim daha kadrodan ayrıldı. Peki, ÇGHB 2'den kimler ayrıldı? İşte ayrılan isimler...
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de yaprak dökümü! ÇGHB 2'den kimler ayrıldı?

    Kanal D ekranlarında pazar akşamı yayınlanan Çok Güzel Hareketler'e 5 kişi daha veda etti.

    Ayrılıklar seyirciyi üzerken, 2 yeni ismin kadroya dahil olduğu belirtildi.

    İlgiyle izlenen ve beğenilen programdan kimlerin ayrıldığı ise merak konusu oldu.

    Vatandaşlar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den kimler ayrıldı?" sorusunu araştırmaya başladı.

    ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'DEN KİM AYRILDI?

    Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı seyirci tarafından tepki çekerken, 5 isim daha kadroya veda etti.

    Veda eden isimler ise şu şekilde;

    • Begüm Çağla Taşkın
    • Arzu Susantez
    • Birsel Kılınççı
    • Didem Ruhi
    • Sema Özkan
    • Eda Nur Hancı
    • Gözde Şencan
    • Yiğit Taşdemir

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yaprak dökümü! ÇGHB 2 den kimler ayrıldı? #1

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yaprak dökümü! ÇGHB 2 den kimler ayrıldı? #2

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yaprak dökümü! ÇGHB 2 den kimler ayrıldı? #3

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yaprak dökümü! ÇGHB 2 den kimler ayrıldı? #4

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de yaprak dökümü! ÇGHB 2 den kimler ayrıldı? #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir