ÇÖK-KAPAN-TUTUN: Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

Çök-Kapan-Tutun adında ilk kez ülke genelinde yapılacak olan deprem tatbikatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından ortak düzenlenecek deprem tatbikatı için artık sayılı günler kaldı.

Ülke genelinde ilk kez yapılacak olan tatbikat ile ilgili AFAD tarafından bazı bilgiler paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilerde, "12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57’de gerçekleştireceğ Çök - Kapan - Tutun Tatbikatımızın amacı; afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir.

Tatbikatımızın adını; Deprem Anı Ülke Tatbikatı (Çök-Kapan-Tutun) olarak belirledik" ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamaların ardından, "Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

Türkiye geneli deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta?

Deprem tatbikatı, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57’de, Bakan Soylu başkanlığında AFAD Başkanlık Binası ve 81 ilde ise Vali ve Kaymakamların koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı, Merkez binasında toplanacaktır.

Deprem tatbikatı esnasında, Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden canlı bağlantılar yapılacak ve 81 ilde, valilerin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapılacak.

Tatbikat nasıl duyurulacak?

Vatandaşlara tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) gönderilecek. Duyduğunuz sesle birlikte şu uyarı yapılacak;

UYARI MESAJ METNİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.