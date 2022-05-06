Çok mantıklı: Eşimizin ailesine neden 'kayın' deriz

Çok mantıklı: Eşimizin ailesine neden 'kayın' deriz

Eşimizin ailesine kayın valide, kayınço, kaynana, kayınpeder gibi isimlerle sesleniriz. Peki bahsi geçen "kayın" nedir ve ne anlama gelir merak edenler için anlattık.

Evli olan olmayan herkes bilir ki, evlenince insanın bir sürü “kayın” akrabası olur.

Kayın annemiz olur, ona kayınvalide deriz; kayın babamız olur kayınpeder deriz...

Türk gelenek ve göreneklerine göre, karı-koca birbirinin ailesine "kayın" sıfatıyla hitap eder.

Bu durum hayatımıza ve kültürümüze öyle yerleşmiştir ki, yüzyıllardan beridir sorgusuz sualsiz devam eder.

Peki neden eşimizin ailesine "kayın" deriz? Aslında hikayesi çok anlamlı...

Eşimizin ailesine "kayın" deriz çünkü:

Kayın ağacı, eski Kam Türk kültüründe, kutsal ve önemli bir ağaçtır.

Kayın ağacı, dünyanın en hızlı kaynayan, birleşen ağaç cinsi olduğundan, orta Asya, Kam (şaman) Türkleri bu kelimeyi, iki ailenin birleşmesi, kaynaşması anlamında kullanmışlardır.

Kayın eçesi (eçe, eke, ağabey anlamında) zamanla “Kayınço” olmuştur.

Kayınpeder’deki “peder” kelimesi ise Hristiyanlardan değil, Hintçe-Farsça “baba” anlamına gelen “padar” kelimesinden gelir. Ayrıca Kaynata kelimesi de “Kayın ata” dan gelmektedir.