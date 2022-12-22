'ÇOK ZORSUN' denilen Ahir zaman nedir, alametleri nelerdir?

Sosyal medyada sıkça paylaşımı yapılan "çok zorsun ahir zaman" cümlesi anlamıyla merak konusu oldu. Peki ahir zamandan kastedilen nedir? Ahir zaman ne demek? İşte manası...

"Ahir zaman" kelimesinin anlamı sosyal medyadaki paylaşım sıklığı vesilesiyle merak konusu oldu.

Farsça kökenli bir kelime olan ahir, Türkçe'de de günlük kullanım diline girmiştir.

İslam başta olmak üzere Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerinde de ahir zamandan bahsedilir.

Dünyanın bir başlangıcı olduğu gibi bir bitişini de müjdeyen Kuran-ı Kerim'de ahir zaman alametlerinden söz edilir.

Ahir zaman, dünyanın son günlerini kapsayan zaman dilimi olarak da adlandırılır. Peki Ahir zaman gerçekte ne demek? Ahir zaman hangi zamandır? İşte Ahir zaman hakkında merak edilenler...

Ahir zaman ne zaman

Ahir zaman, insanlar arasında değişik din veya inançlarda dünya veya evrenin son günleri veya kıyamet kopmadan önceki zaman dilimidir. Ahir zamanın gelişi, alametleriyle anlaşılır.

İçerisinde yaşadığımız bu dünya hayatının kıyametten önceki son durağı olan ahir zaman da rivayetlere göre birtakım olaylar ve belirtiler meydana gelecektir.

Ahir zamanda insanlar

Ahir zamanda insanlar arasında çeşitli çatışmalar çıkacaktır. İnsanlar İslamiyet'ten uzaklaşacaktır. İslamiyet'i yaşayanlar ise gösteriş olarak bunu kullanacaktır.

Yalancılık gittikçe yayılacaktır. İnsanlar her türlü kötülüğü yapmayı kendilerine hak saymaya başlayacaktır.

Düzenbazlık kol gezecek aynı zamanda savaşlar, çatışmalar Dünya'nın her yerinde görülecektir.

Ahir zaman alametleri

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- anlatıyor:

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün:

“–Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belânın gelmesi vâcip olur!” buyurmuşlardı. Yanındakiler: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle sıraladı:

“1- Ganimet (yani millî servet, fakir-fukarâya uğramadan sadece zengin ve mevkî sahibi kimseler arasında) tedâvül eden bir metâ hâline geldiği,

2- Emanet, ganimet gibi görülüp hıyânet edildiği,

3- Zekât, ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve kayıp olarak telâkkî edildiği,

4- Kişi, (gayr-i meşrû işlerde) kadınına itaat ettiği,

5- Kişi, annesine karşı itaatsizlikte bulunduğu,

6-7- Kişi, arkadaşına iyilikte bulunduğu hâlde babasına kaba davrandığı,

8- Mescitlerde sesler yükseldiği (huşû kaybolduğu),

9- Bir milletin idarecisi en alçakları olduğu, (Nitekim bu, zaman zaman dünyanın muhtelif devletlerinde görülebilen bir hâdisedir.)

10- Bir kişiye şerrinden korkularak hürmet edildiği,

11- Çeşitli isimlerle îmâl edilen içkilerin serbestçe içildiği,

12- İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildiği,

13-14- Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alâka arttığı, (Günümüzde sanat, bale, konser vb. adlar altında; bar, gazino ve benzeri salonlarda ve hattâ radyo, televizyon gibi çeşitli mecrâlarda -maalesef- çok yaygın hâldedir.)

15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere lânet ettiği zaman, (Günümüzde bazı gâfillerin ecdâdımız Osmanlı’ya ve geçmiş İslâm âlimlerine buğz etmesi gibi.)

İşte o zaman, (mü’minlerin ruhlarını kabzeden) kızıl rüzgârı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi,zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin.

Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alâmet zuhûr eder ve bunlar, ipi kopan eski bir gerdanlığın ardı ardına düşen taneleri gibi birbirini takip ederler.”