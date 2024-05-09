Çöl tozu yarından itibaren Türkiye'yi kaplayacak Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girerken, en yoğun ise yarın görülecek.

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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayınladı.

Buna göre cumartesi tüm yurtta yağış hakimken Türkiye'ye Arabistan ve Afrika'dan yeniden çöl tozu geliyor.

Uzmanlar, toz taşımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağının altını çizdi.

"Cuma günü kaplayacak"

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, toz taşınımına ilişkin "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak." dedi.

"Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir.

Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz." diye konuştu.

Çöl tozunun yol açabileceği potansiyel hastalıklar

Solunum yolu hastalıkları:

Çöl tozu solunduğunda, solunum yollarını tahriş edebilir ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilir veya alevlendirebilir. Astım, bronşit, akciğer enfeksiyonları ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları gibi durumlar çöl tozu maruziyetiyle ilişkilendirilmiştir.

Göz tahrişi:

Çöl tozu parçacıkları gözlerde tahrişe neden olabilir ve kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi belirtilere yol açabilir. Uzun süre maruz kalma durumunda kornea hasarı meydana gelebilir.

Cilt problemleri:

Çöl tozu cilde temas ettiğinde, kuruluk, kaşıntı ve hassasiyet gibi cilt problemlerine neden olabilir. Ayrıca, toz parçacıkları cilt üzerinde tahriş edici etkiye sahip olabilir.

Alerjik reaksiyonlar:

Çöl tozu içinde bulunan polenler, mantar sporları ve diğer alerjenler, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu, özellikle alerjisi olan kişiler için önemli bir risk oluşturabilir.

Solunum yolu enfeksiyonları:

Çöl tozu, mikropların taşınmasına ve solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasına katkıda bulunabilir. Bu, toz partiküllerinin solunmasıyla veya tozla temas eden ellerin yüzeye dokunmasıyla enfeksiyon riskini artırabilir.

Bu hastalıkların riski, çöl tozuna maruz kalma süresi, tozun içeriği, kişinin sağlık durumu ve alınan koruyucu önlemler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Özellikle hassas olan kişilerin çöl tozundan korunması ve maruz kalmayı en aza indirmek için uygun önlemlerin alınması önemlidir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)