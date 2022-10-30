Çorlu'da 25'i kadın 1800 modifiyeli araç tutkunu buluştu

Marmara Fest 4 etkinliğinde, 25'i kadın 1800 modifiyeli araç tutkunu bir araya geldi. Katılımcı Gülşah Yaşar, "Buraya model olarak gelmedik, modifiyeyi yapabilenler olarak geldik" dedi.

Tekirdağ'daki Çorlu Fuar Alanı'nda düzenlenen Marmara Fest 4 etkinliğinde, 17 bölgeden 1800 modifiyeli araç tutkunu bir araya geldi.

Ziyaretçilerin araçlara büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, yarışmalar düzenlendi.

25 kadın katıldı

25 kadının da modifiyeli araçlarıyla katıldığı yarışmalarda derece alanlara ödüller verildi.

"Buraya model olarak gelmedik, modifiyeyi yapabilenler olarak geldik"

Etkinliğe katılan Gülşah Yaşar, modifiye araç tutkusunun bir egzoz ile başladığını belirterek, "Kadınların katılmasına çok güzel bakılıyor. Farklı tepkiler de alabiliyoruz. Mesela modifiyeci bayan mı olur? Modifiye camiasında bayanın ne işi var, gibi. Biz buraya model olarak, dansçı olarak gelmedik. Modifiyeyi yapabilenler olarak geldik. Grubumuzda 110 tane bayan var, 25'i burada." dedi.

"Çok heyecan verici"

DHA'nın haberine göre; Çiğdem Çeltikçi ise modifiyeli araçların ayrı bir heyecan ve tutku olduğunu ifade ederek, "Bir bayan olarak kendi aracımızı kendimiz yaptığımız için öncelikle bu ödülü layık görüldü. Ses sistemi yarışmasında üçüncü olduk. Çok heyecan verici gerçekten. Çok küçük yaşlarda başlamış bir tutkunluk bu.

Bu yaşımıza kadar geldi, devam da ettiriyoruz. Burada kendi gücümüzü, bayanın yaptığı marifetleri öne sürerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim 15'inci fuarım ve Avrupa'daki yarışmalarda birinci oldum." diye konuştu.

































