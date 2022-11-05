Çorum semalarında sığırcık sürüsü güzelliği

Alaca ilçesinde, gökyüzündeki binlerce sığırcığın uyum içinde uçuşu, görsel güzellik oluşturdu.

Her yıl sonbahar ile kış aylarında görülen ve gökyüzünde sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcıklar, bu kez Alaca'nın Çöplü köyünde ortaya çıktı.

Gökyüzünde beliren sığırcıkların dans eder gibi uyumlu uçuşu dikkat çekti.

Görsel güzelliğin oluştuğu bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dakikalarca süzüldüler

DHA'nın haberine göre kuşlar, dakikalarca gökyüzünde süzüldükten sonra gözden kayboldu.