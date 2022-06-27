Çorum Vefaspor, Mali'ye forma gönderdi

Mali'ye gönüllü olarak ziyarete giden Prof. Dr. Mesut Sezikli, Faladie mülteci kampında Çorum Vefaspor Kulübü'nün formalarını Malili çocuklara hediye etti.

2019 yılında kurulan Çorum Vefaspor yaptığı faaliyetlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Bir grup genç tarafından manevi gençlik misyonuyla kurulan Çorum Vefaspor ismini, İstanbul'un Vefa semtinden alıyor.

Kulübün bünyesinde futbol,okçuluk,tekvando,fitness olmak üzere 4 farklı branşta 250 öğrenci eğitim görüyor.

Kulübün başkanlığını Ferhat Arıcı, başkan yardımcılığını Muhammed Emin Aşgın, yönetim kurulu üyeliklerini ise Tugay Uysal, Hakkı Can Ercelep, Oktay Uysal, Furkan Can ve Mustafa Bozok üstleniyor.

Afrika'da sağlık taraması yapıldı

Türk doktor ve sağlık çalışanlarının kurduğu İyilik Sağlık Derneği üyeleri, Mali'nin Sikasso bölgesinde 600 kişiye sağlık taraması yaptılar.

Mali'deki çocukların yüzü güldü

Sağlık taramasının ardından Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Mesut Sezikli tarafından çocuklara Çorum Vefaspor forması hediye etti.

"Çocukların yüzlerinin gülümsemesi bizi mutlu etti"

Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Mali'deki çocuklara kendi kulüp formalarını hediye hediye eden Prof.Dr. Mesut Sezikli'ye teşekkür ederken, "Mesut hocamız, çocukların yüzlerini gülümseterek bizleri de mutlu etti." dedi.

"Bu dünyaya vefa borcumuz var"

Kulüp Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Aşgın'da çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu dünyada yüzlerde ufak bi tebessüm olabilmek, her zaman Elhamdülillah sebebimiz oldu. Bu dünyaya daha çok vefa borcumuz var." ifadelerini kullandı.