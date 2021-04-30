Çorum'da 178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği emekli oldu

Çorum'da 8 yılda kayıp 38 kişinin bulunması ve 2 cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlayan jandarmanın iz takip köpeği ‘Hisar’ emekliye ayrıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nda 2013 yılından itibaren iz takip köpeği olarak kullanılan ‘Hisar’, geçen sürede 178 operasyona katıldı.

Kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayet ve 1 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağladı.

10 yaşındaki 'Hisar', görev süresinin dolmasının ardından emekliye ayırıldı.

"YENİ YAŞANTISINDA SAĞLIKLAR DİLERİZ"

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Hisar' yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir. Görev yaptığı süre zarfında jandarmanın icra ettiği önemli görevlerde yer alan 'Hisar'a bundan sonraki yaşantısında sağlıklar dileriz." denildi.





