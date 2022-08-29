Petrol
101.96
2.98%
Euro
18.1781
0.45%
Dolar
18.1826
0.10%
Altın
1.017
0.16%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
372.631
0.99%
BTXN Coin
4.19
-1.64%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

    Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı'nda iki arkadaş, olta ile 190 santimetre uzunluğunda, 50 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
    • 29.08.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 18:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı

    Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Baraj Gölü'nde balık avlamak isteyen Burak Mercimekci ve arkadaşı Sinan Cangal, deniz bisikletiyle açıldı.

    Kıyıdan yaklaşık bir kilometre mesafe ilerleyen iki arkadaş, oltalarına takılan yayın balığını uzun süre çaba harcayarak kıyıya çıkarmayı başardı.

    Balık, 190 santimetre uzunluğunda 50 kilo ağırlığında

    Kıyıda tartılan, 190 santimetre uzunluğundaki yayın balığının 50 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

    Cangal, AA muhabirine, yaklaşık 2 saatte yakaladıkları balığı kıyıdaki belediyeye ait Altınkoz Tesisleri'ne sattıklarını söyledi.

    Çorum da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı #1

    Çorum da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı #2

    Çorum da 50 kiloluk yayın balığı yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Tiroid kanserinin en yaygın 7 belirtisi
    Sağlık

    Tiroid kanserinin en yaygın 7 belirtisi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Avrupa'da gaz krizi, birkaç kış sürebilir
    Ekonomi

    Avrupa'da gaz krizi, birkaç kış sürebilir

    Görüş Bildir