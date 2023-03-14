Çorum'da 500 yıllık saray yemeği iki ilçe arasında tartışma çıkardı Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi.

2010 yılında İskilip Belediyesi'nin girişimleri sonucu Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenen İskilip dolması, coğrafi işaret aldı.

Geçtiğimiz aylarda Bayat Belediyesi'nin 'Baharatlı Bayat Dolması'na coğrafi işaret alınması için yaptığı başvuru, ürünün 'İskilip dolması' ile aynı olduğu gerekçesiyle iki ilçe arasında gerilime neden oldu.

Bayat Belediyesi'nin tescil başvurusu üzerine harekete geçen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ilçe adına tescili yapılan İskilip dolmasının göz önünde bulundurularak sürecin hassasiyetle takibinin yapılması için talepte bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmanlı'da sefer yemeği olan 500 yıllık İskilip dolmasının 2010 yılında coğrafi işaret belgesinin alındığını hatırlattı.

"İskilip dolmasının adının değiştirilerek “baharat” eklenmesi çok komik"

Ali Sülük yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilindiği üzere 14 Şubat 2005 tarihinde koruma altına alınan “İskilip Dolması” 19 Nisan 2010 tarihinde İskilip adına coğrafi İşaretli ürün olarak tescillenmiştir. Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon tarafından, her yıl düzenli olarak İskilip dolmamızın tarihine özgü lezzetinin kaybolmaması için denetimler yapılmaktadır. Ayrıca ilçemize has diğer ürünlerimizin de coğrafi İşaret çalışmaları sürdürülmektedir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri gereğince 'İskilip Dolması' ilçemiz adına tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır.

"Dolmamızın adının değiştirilerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz"

Son zamanlarda Bayat Belediyesi'nin İskilip dolmasının adını değiştirerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle gördüklerini anlatan Sülük, şöyle devam etti: