Çorum'da 52 yaşında üniversite okudu, bölümü birincilikle bitirdi

Sema Büyükbayat yaptığı açıklamada, "Mecbur olduğum için değil okula severek geldim. Okula gitmek benim için büyük bir zevkti, büyük bir heyecandı. Severek çalıştım, her şeyi zamanında yaptım" dedi.

Çorum'da yaşayan 52 yaşındaki 3 çocuk annesi Sema Büyükbayat, 1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’ni kazandı.

O dönem kazandığı bölümü okumaya gidemeyen Büyükbayat, okuma hayallerinden vazgeçmedi.

Yeniden üniversiteye hazırlanan ve çok çalışan Büyükbayat, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı.

4 yıllık eğitimin ardından bölümünü birincilikle bitiren Büyükbayat, diplomasını Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün elinden aldı.

3 çocuk annesi diplomasını alırken gözyaşlarını tutamadı.

"ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN ÖZLEMDİ"

Sema Büyükyabat, 1987 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“O dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’ni kazandım ama gidemedim. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. 30 yıl boyunca onların eğitimine odaklandım.

Zaman içerisinde çocuklarım büyüdü. Yaşamım yoluna girdi. Çocuklarım okulu bitirdikten sonra oğlum üniversiteye hazırlanırken, ben üniversite sınavlarına girmeye karar verdim. Üniversite benim için özlemdi, bir ukdeydi.





"ÜNİVERSİTEYE GİDEMEMEK BENİM İÇİN EKSİKLİKTİ"

Üniversiteye gidememek benim için çok büyük bir eksiklikti. O yüzden sınava girdim, ‘Sınavı kazanırsam açık öğretimden eğitimime devam ederim’ dedim. Başardım ve sınavı kazandım. İkinci sınava girdim, onu yine başardım. Sonra ‘Çorum’da üniversite var acaba gidebilir miyim?’ diye düşündüm.

Eşimle konuştum ve o bana çok destek oldu. Tarih Bölümü’nü kazandım ve kayıt yaptırdım. Hayatımın en büyük eksikliği olan üniversite eğimini tamamladım.

Benim için çok güzel ve özel bir 4 yıl geçti. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Allah nasip ederse bundan sonra eğitim hayatımı devam ettirmek istiyorum."





"OKULA SEVEREK GELDİM, MECBURİYETTEN DEĞİL"

Anne ve babasını kaybettiği için onların bugünleri göremediğini dile getiren Büyükyabat, “1987 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni kazandığımda, o dönemin şartlarından dolayı babam beni başka bir şehre göndermek istememişti ama o dönemde beni lisede okuttu.

Eğitim anlamında bugünleri onlara borçluyum. Mecbur olduğum için değil okula severek geldim, okula gitmek benim için büyük bir zevkti, büyük bir heyecandı. Severek çalıştım, her şeyi zamanında yaptım.

Tarih bölümü sevdiğim bir alandı ancak bu kadar seveceğimi ve bu bölümün beni bu kadar mutlu edeceğini tahmin etmiyordum.” dedi.