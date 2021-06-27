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    Çorum'da 52 yıldır kardeşini arıyor: Yüzünü görsek yeter

    Kayıp Arslan Barın'ın ağabeyi Satılmış Barın, "Kardeşimle ilgili elimizde sadece bir fotoğrafı ve yaşadığına dair bir belge var. Kardeşimi çok aradık fakat bulamadık" dedi.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 10:36
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    Çorum'da 52 yıldır kardeşini arıyor: Yüzünü görsek yeter

    Çorum'un Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Arslan Barın, 13 yaşındayken okula gitmek üzere evden çıktı. Barın, okula gitmek için ayrıldığı evine geri dönmedi.

    Barın'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak çocuklarıyla ilgili en ufak bir ize ulaşamadı.

    ANNE VE BABA ÇOCUĞUNU BULAMADAN ÖLDÜ

    Aradan geçen zaman içerisinde baba Halil Barın 1983'te, anne Hürmüse Barın ise 2003 yılında, kayıp çocuklarını bulamadan hayatını kaybetti.

    Kayıp Barın’ın ağabeyi Satılmış Barın, ortadan kaybolan kardeşini bulmak için sürdürdüğü aramalarından netice alamadı.

    Nüfus müdürlüğüne müracaat edip kayıtları inceleyen Satılmış Barın, kayıp kardeşinin hayatta olduğunu öğrendi.

    Satılmış Barın, geride kalan tek fotoğraf karesine bakarak hasret giderdiği kardeşine, ölmeden önce kavuşmak istiyor.

    Çorum da 52 yıldır kardeşini arıyor: Yüzünü görsek yeter #1

    "YILLAR OLDU YÜZÜNÜ GÖRMEDİK"

    Kayıp kardeşinden geriye sadece fotoğrafı kaldığını anlatan Satılmış Barın, “Yıllar geçti kardeşimin yüzünü görmedim, nüfus müdürlüğünden baktım, sağ görünüyor. Ancak, kendisi ortada yok.

    Biz iki kardeştik, annemiz ve babamız öldü, burada onun arazileri var.  Yeter ki gelsin, beraber ekeriz biçeriz.

    Kayıp kardeşimle ilgili elimizde sadece bir fotoğrafı ve yaşadığına dair bir belge var. Kardeşimi çok aradık fakat bulamadık.

    Ben emekliyim, çok şükür malım mülküm var. Arazilerimiz var, kardeşim burada olmadığı için ailemizden kalan mirası, hiçbir yakınıma veremiyorum.

    Çünkü mal varlıklarımızda onun hisseleri var. Hadi malı mülkü geçtik, en azından yüzünü görsek o yetecek bize.” diye konuştu.

    Çorum da 52 yıldır kardeşini arıyor: Yüzünü görsek yeter #2

    "ONUN MALINI İSTEMİYORUZ O BİZİM CANIMIZ"

    Kayıp Arslan Barın’ın yengesi Bayramiye Barın da, “Aradan yıllar geçti, yüzünü gören ve yerini bilen yok. Biz onun malını, mülkünü istemiyoruz.

    O bizim canımız ciğerimiz, 4 yeğeni var ve hepimiz onu özledik. Biz hepimiz seni çok özledik, çık gel, yüzünü görelim.” dedi.

    Çorum da 52 yıldır kardeşini arıyor: Yüzünü görsek yeter #3

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