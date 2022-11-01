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    Çorum'da armut hasadı başladı

    Sungurlu ilçesinde, bir üretici 15 dekar alanda yetiştirdiği deveci armudunun hasadına başladı. Üretici 45 ton ürün beklentisi olduğunu söyledi.
    • 01.11.2022 - 13:48
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    Çorum'da armut hasadı başladı

    Çorum'un Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü’nde üretici Yüksel Apaydın, damla sulama sistemi ile bahçesinde 15 dekarlık alanda deveci armudu yetiştirdi.

    Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliği işine daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini söyleyen emekli Astsubay Yüksel Apaydın, "Bin 200 adet ağacım var. 9 yaşındaki ağaçlardan yaklaşık 25 kilogram verim almaktayım, bu yıl da 45 ton deveci armudun hasadını yaptık." dedi.

    "Fiyat artışı olumsuz etkiliyor"

    Armut ağaçlarının iklimden dolayı yaz dönemindeki aşırı sıcaklardan etkilendiğini söyleyen Apaydın, gübre ve bitki besleme ürünleri ile işçilik giderlerindeki fiyat artışının olumsuz etkilendiği belirtti.

    İHA'ya konuşan Apaydın, armut hasadını 13 çalışan ile gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 8 gün devam edeceğini ifade etti.

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