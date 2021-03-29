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    Çorum'da at arabası sürücüsü polisten kaçtı

    Çorum'da at arabası sürücüsüne işlem yapmak isteyen polis, olay yerine gelen başka bir at arabası sürücüsüyle kısa bir kovalamaca yaşadı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 19:47
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    Çorum'da at arabası sürücüsü polisten kaçtı

    Saat 17.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, Özgür D.'nin kullandığı at arabası kasasında bulunan 2 kişiden Kartal Kandemir, aracın arka tekerinin refüje çarpması sonucu yaşanan sarsıntı sırasında dengesini kaybedince düştü.

    YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPMAK İSTEDİ

    Kafasını asfalt zemine çarpan Kandemir, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, arabayı kullanan sürücüye işlem yapmak istedi.

    Çorum'da at arabası sürücüsü polisten kaçtı VİDEO

    Çorum da at arabası sürücüsü polisten kaçtı #1

    KAZA YERİNE GELEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ İSE AT ARABASINI UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ

    Kaza yerine gelen başka kişi de at arabasını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ekipler, polis otosuyla kaçan kişinin peşine düştü.

    Çorum da at arabası sürücüsü polisten kaçtı #2

    KOVALAMACADA EKİPLERDEN "AT ARABASI SÜRÜCÜSÜ SAĞA ÇEK" ANONSU

    Yaşanan kovalamacada ekiplerin 'at arabası sürücüsü sağa çek' anonsu ile kaçan kişi yakalandı. Kovalamaca anları kameraya yansırken, kaçan sürücü olaydan haberi olmadığını sahibinin kendisine at arabasını götürmesini söylediğini ifade etti.Çorum da at arabası sürücüsü polisten kaçtı #3

    GÖZALTINA ALINDI

    Kazaya karışan at arabası kullanıcısı Özgür D., gözaltına alınırken, kaçmaya çalışan kişi de ifaddesinin ardından serbest bırakıldı. At ve at arabasına el konulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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