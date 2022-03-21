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    Çorum'da, büyük aşklarını hayallerindeki düğünle taçlandırdılar

    110 santimetre boyundaki Mehmet ile Zübeyde çifti, Çorum’da yapılan düğün ile dünyaevine girdi. Yapılan desteklerle düğün hayalleri gerçek olan çifti, sevenleri yalnız bırakmadı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 13:10
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    Çorum'da, büyük aşklarını hayallerindeki düğünle taçlandırdılar

    Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 110 santimetre boyundaki Mehmet Semerci ve Ankara'da yaşayan Zübeyde Necaf, yakınlarının tanıştırması sonrasında nişanlandı.

    Semerci ve Necaf'ın kurduğu düğün hayali için, Çorum'da seferber olundu.

    Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş adamı Halil Çördük'ün destekleriyle çiftin düğünü Çorum Atatürk Orman Çiftliği içerisinde bulunan İskilip Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı.

    Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde, Semerci davulcu meslektaşları ile şovlar yaptı.

    “DEĞERLİ BİR EVLADIMIZ”

    Davetliler eğlenceli anlar yaşarken, dünyaevine giren çift büyük mutluluk yaşadı.

    Genç çifti yalnız bırakmayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir ömür boyu mutluluk dileyerek, “Mehmet bizim için değerli bir evladımız. Gelin hanımımız da bundan sonra bizim bir evladımız. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu güzel günde her iki evladımızı yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ediyorum.” dedi.

    Çorum da, büyük aşklarını hayallerindeki düğünle taçlandırdılar #1

    DÜĞÜN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

    Yapılan desteklerle düğün hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Semerci ise, eşi ile amcasının vesilesi ile tanıştıklarını belirterek, “Tanıştıktan sonra nişan yaptık. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş insanı Halil Çördük’e teşekkür ederim.” diye konuştu.

    Çorum da, büyük aşklarını hayallerindeki düğünle taçlandırdılar #2

    Çorum da, büyük aşklarını hayallerindeki düğünle taçlandırdılar #3


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