AA & Ensonhaber

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı yaklaşık 800 nüfuslu Yaylabaşı köyünde yaşayan Ramazan Topal, doğaya ve insanlara anlamlı bir miras bırakmak için dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Başka yerleşim yerlerinde gördüğü her doğan bebek için fidan dikme uygulamasını kendi köyüne taşıyan Topal, bu fikri kısa sürede köy halkının da desteğiyle bir projeye dönüştürdü.

"HER YENİ DOĞAN ÇOCUK İÇİN 1 AĞAÇ"

Köyde yaşayan veya köyden olup başka şehirlerde hayatını sürdürenlerin katkısıyla yürütülen “Her Yeni Doğan Çocuk İçin 1 Ağaç Dikme Projesi” kapsamında, geçtiğimiz kasım ayından bu yana 170 fidan dikildi. Servi, mavi köknar, badem ve zeytin ağaçlarından oluşan bu fidanlar, köy yolunun çevresini adeta bir yeşil koridora dönüştürmeye başladı.

Ramazan Topal, köy gençlerinin yardımıyla fidanları özenle toprakla buluştururken, bakımını da köy halkıyla birlikte gerçekleştiriyor. Proje, yalnızca yeni doğan çocuklara değil, aynı zamanda vefat eden köy sakinlerinin adını yaşatmaya da olanak sağlıyor.

"KIYAMET KOPSA DAHİ BİR FİDAN DİKİN"

Ramazan Topal, projeye ilham veren hikayesini şöyle anlattı:

Ziyaret ettiğim bazı yerlerde yeni doğan çocuklar veya vefat edenler için fidan dikildiğini gördüm. Bu anlamlı uygulamayı kendi köyümüzde başlatmak istedim. Peygamber Efendimiz, ‘Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin’ buyuruyor. Biz de bu öğüdü kendimize rehber edindik. Şimdiye kadar 104 servi, 33 mavi köknar çamı, 28 badem ve 5 zeytin ağacını köyümüzle buluşturduk.

Topal, her yeni doğan çocuğun ailesinin bir fidan alıp kendisine teslim ettiğini, ardından bu fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek şunları söyledi:



Bu ağaçlar, çocuklarla birlikte büyüyecek. Özellikle köy dışında yaşayanlar, ziyarete geldiklerinde bu fidanları görmekten mutluluk duyacak.

KÖY HALKINDAN TAM DESTEK

Projeye yardım edenlerden Satılmış Dalkılıç, bu fikri çok anlamlı bulduğunu ve destek olmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Köyde hayvancılıkla uğraşan Recep Karaca ise projenin köyü güzelleştirdiğini belirterek, "Rahmetli babamızın adına da birkaç fidan diktik. Gurbetteki köylüler geldiğinde bu ağaçların gölgesinde oturacak, köyümüz çok daha güzel bir görünüme kavuşacak inşallah." ifadelerini kullandı.

KÖYÜN GENÇLERİNDEN BÜYÜK KATKI

Köydeki gençler de projeye aktif olarak katkı sağlıyor. Fidanların dikim ve bakım çalışmalarına katılan 12 yaşındaki Muhsin Musap Topal, bu süreçte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Köyümüz için bir şeyler yapmak çok güzel bir duygu. Büyüdüğümüzde bu ağaçları görmek bizi gururlandıracak." dedi.

Ramazan Topal’ın başlattığı bu anlamlı proje, köyde hem doğayı koruma bilincini güçlendiriyor hem de yeni nesillere ilham veriyor. Projenin tamamlanmasıyla köyün girişine kadar uzanan yemyeşil bir yol oluşması hedefleniyor.