Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası tır oldu

Sungurlu ilçesinde tırı gelin aracı olarak kullanan çift caddelerde tır konvoyu ile gezdi. Şikayet üzerine durdurulan tırlara ceza yazıldı.

Çorum'da dünyaevine giren çiftin gelin arabası, görenleri şaşkına çevirdi.

Sungurlu ilçesinde yaşayan Aleyna Başaran ve tır şoförü İbrahim Yelmenoğlu, çifti düğün arabası olarak tırı tercih etti.

Gelin tıra binerken zorlandı

Süslenen tıra, yaklaşık 30 şoför de tırlarıyla eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Gelin Aleyna Yelmenoğlu, gelin arabası olan tıra ise binmekte güçlük çekti.

Gelin ve damat tırdan, Sungurlu sokaklarında kendilerine merakla bakanlara el salladı.

Polisler, şikayet üzerine tırları durdurdu

Çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine tırlar, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Uzun süre geçişine izin verilmeyen tırlara ceza yazıldığı öğrenildi.

"Hayalim, tırı gelin arabası yapmaktı"

"Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor" diyen Damat İbrahim Yelmenoğlu, “Ben de baba mesleğini sürdürüyorum. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cipi gelin arabası yapıyor. Bizim mesleğimiz tırcılk. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Hayalim tırı gelin arabası yapmaktı. Bir farkındalığımız olsun istedik. Bence güzel de oldu” dedi.