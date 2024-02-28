Çorum'da esnaftan örnek davranış: 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın'

İHA

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi esnafı, iş yerinin önündeki bir dolabı ihtiyaç sahiplerine tahsis etti.

Kısa sürede dolabın dolduğu dikkat çekerken, ihtiyacı olanlar da hayırseverlere dua etti.

"İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın"

Dolabın üzerine "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" yazısı asıldı.

"Bu dolaptan ihtiyaçlarını karşılayabilirler"

Cadde esnafı, yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

Ekonomik durumu iyi olmayan veya her ne sebeple olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olmayan ya da ihtiyacı olanlar hiç çekinmeden bu dolaptan ihtiyaçlarını karşılayabilirler, alıp gidebilirler. Durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya ellerinden gelen katkıyı sağlayabilirler.