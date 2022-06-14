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    Çorum'da hacı adayları dualarla uğurlandı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları, düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.
    • 14.06.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 18:01
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    Çorum'da hacı adayları dualarla uğurlandı

    Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi için Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Ulu Cami'de tören düzenlendi.

    "Allah yolunuzu açık etsin"

    Sungurlu Belediye Başkan vekili Tevfik Akyüz ve Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, "İbadetlerin en güzelini yapacaksınız. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

    İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, Kurban Bayramı sonrası hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dönüş yapacak.

    Dualarla uğurlandı

    İHA'da yer alan habere göre, düzenlenen törenin ardından hac kafilesi, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

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