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    Çorum'daki hayvan pazarında kaybedilen 20 bin TL sahibine ulaştırıldı

    Osmancık ilçesinde hayvan pazarında 20 bin TL bulan esnaf, ekiplere parayı teslim etti. Kaybedilen para sahibine ulaştırıldı.
    • 07.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 17:51
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    Çorum'daki hayvan pazarında kaybedilen 20 bin TL sahibine ulaştırıldı

    Çorum'un Osmancık ilçesinde hayvancılık yapan Zarif Çolaker, saman almak üzere hayvan pazarına gitti.

    Çolaker, pazardaki gezisi sırasında yerde deste halinde 20 bin TL buldu.

    Paranı sahibini araştırmaya başlayan Çolaker, son çare olarak Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

    Olay yerine gelen görevliler, parayı tutanak karşılığında Çolaker'den teslim aldı.

    Paranın sahibi bulundu

    Bu esnada, kaybettiği parasını her yerde arayan pazar esnafı Ali Güneşdoğdu, Osmancık Belediyesi'ne başvurdu.

    Paranın kendisine ait olduğunu ekiplere ispatlayan Güneşdoğdu, parasına kavuşunca zabıta ekiplerine teşekkür etti.

    Yerdeki parayı önce almak istemedim

    AA'nın haberine göre, Çolaker ise paranın sahibine ulaşılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Yerdeki parayı önce almak istemedim. Almayacaktım. Sonra bir kötünün eline geçer de sahibini bulmaz diye düşündüm. Belediyeye gelerek buraya teslim ettim." dedi.


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