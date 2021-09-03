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    Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Ayşe Karaköse yardım isteyerek, "15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler" dedi.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 15:47
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    Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi

    Çorum'da yaşayan Ayşe Karaköse isimli bir vatandaş, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alındı.

    Bağ evinde 15 kedisi bulunan Karaköse, hayvanlarını beslemeyince belediyeden yardım istedi.

    Karaköse belediyenin yardım etmesi için, sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.

    "KEDİLERİMİZ İÇİN BİZE YARDIM EDİN.."

    Sosyal medyadan Çorum Belediyesi'ne çağrı yapan Karaköse "Sayın başkan, 15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler, bize yardım edin lütfen." diyerek mesaj attı.

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #1

    Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi VİDEO

    KEDİLER EKİPLERE EMANET

    Karaköse'nin attığı mesajı gören Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir veteriner hekim ve 3 belediye çalışanını görevlendirdi. Ekip, Karaköse'nin verdiği adrese gitti.

    Ekipler, adreste kedileri bulup sağlık taramasından geçirdi. Ekiplerin, Karaköse’nin karantina süresi bitene kadar kedilere bakacağı belirtildi.

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #2

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #3

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #4

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #5

    Çorum da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi #6

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