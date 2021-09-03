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Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi

Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ayşe Karaköse yardım isteyerek, "15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler" dedi.