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- Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi
Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi
- DHA
- 03.09.2021 - 15:21
- Güncelleme : 03.09.2021 - 15:47
Çorum'da yaşayan Ayşe Karaköse isimli bir vatandaş, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinaya alındı.
Bağ evinde 15 kedisi bulunan Karaköse, hayvanlarını beslemeyince belediyeden yardım istedi.
Karaköse belediyenin yardım etmesi için, sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.
"KEDİLERİMİZ İÇİN BİZE YARDIM EDİN.."
Sosyal medyadan Çorum Belediyesi'ne çağrı yapan Karaköse "Sayın başkan, 15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler, bize yardım edin lütfen." diyerek mesaj attı.
Çorum'da karantinaya alınan şahıs kedileri için yardım istedi VİDEO
KEDİLER EKİPLERE EMANET
Karaköse'nin attığı mesajı gören Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir veteriner hekim ve 3 belediye çalışanını görevlendirdi. Ekip, Karaköse'nin verdiği adrese gitti.
Ekipler, adreste kedileri bulup sağlık taramasından geçirdi. Ekiplerin, Karaköse’nin karantina süresi bitene kadar kedilere bakacağı belirtildi.