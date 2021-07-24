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    Çorum'da kaybettiği kurban parasına kavuştu

    Bir vatandaşın düşürdüğü kurban parası, zabıta ekiplerinin çabası ile bulunarak teslim edildi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 17:00
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    Çorum'da kaybettiği kurban parasına kavuştu

    Çorum’da  bir lokantada yemek yiyen Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli belediye personeli yerde para olduğunu gördü.

    ZABITAYA TESLİM ETTİ

    Lokantada yemek yiyenlere para kaybedip kaybetmediğini soran belediye personeli paranın sahibi bulamayınca Zabıta Müdürlüğüne giderek bulduğu bin 107 dolar ve 3 bin 385 TL’yi teslim etti.

    EKİPLER SAHİBİNE ULAŞTIRDI

    Bunun üzerine harekete geçen zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu parasının sahibi olan yabancı uyruklu H.I.J’ye ulaştı.

    Belediyeye gelen H.I.J, parayı zabıta ekiplerinden teslim alarak, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

    Bulunan paranın kurbanlık parası olduğu öğrenilirken, H.I.J’nin parayı kesmediği için kurban kesemediği öğrenildi.

    Çorum'da kaybettiği kurban parasına kavuştu ViDEO

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