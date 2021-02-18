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    Çorum'da kaybolan kız 43 gün sonra bulundu

    Çorum’da 43 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki C.E. adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara’da bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:56
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    Çorum'da kaybolan kız 43 gün sonra bulundu

    Çorum’da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları 13 yaşındaki C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi.

    Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara’da bir adreste olduğu tespit edildi.

    ANKARA'DA BULUNDU

    Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında, C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı.

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