Çorum'da köylüler para toplayıp Atatürk heykeli yaptırdı

Büğet köyü sakinleri, aralarında topladıkları parayla yaptırdıkları 2,5 metrelik Atatürk heykel anıtının bugün açılışını yaptı.

Çorum'da merkeze bağlı 100 haneli Büğet köyünde yaşayanlar, aralarında para toplayıp, Atatürk Anıtı yaptırdı.

Köy meydanına yerleştirilen 2,5 metre uzunluğundaki heykelin açılışı için 10 Kasım tarihi seçildi.

09.05'TE AÇILIŞ YAPTILAR

Anıtın açılışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapıldı.

"BU ÖNEMLİ GÜNDE BİR ARAYA GELDİK"

Büğet Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan Yaşar, “Atatürk anıtı köy meydanına yapıldı ve bu önemli günde de açılışını gerçekleştirdik. Hep birlikte bu önemli günde bir araya geldik.” dedi.













