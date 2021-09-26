Çorum'da maske denetimi yapıldı

Çorum'da polis ekipleri maske denetimi yaparken, ortaya ilginç anlar çıktı. Bazı vatandaşlar maske zorunluluğu olmadığını savunurken, bazıları ise aşı olduğu için maske takmadığını söyledi.

Soğuk havaların gelmesi ile birlikte vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık Twitter hesabından aşılamanın önemine değiniyor.

Vatandaşları uyaran Koca, illere göre haftalık vaka sayısının gösterildiği haritayı yayınlamayı ise ihmal etmiyor.

Bakan Koca'nın yayınladığı haritaya göre vaka sayısı Çorum'da artarken, polis ekipleri kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

"MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU MU VAR"

Ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı. Denetimlerde maske takmayan bir kadın, "Maske takma yasası yürürlüğe ne zaman girdi" diyerek polislere soru sorarken, maskesiz bir kişi de panikleyip içtiği sigarayı avuç içine saklamaya çalıştı.

"İKİ DOZ AŞI OLDUM MASKE TAKMIYORUM"

Ekiplerin 'Neden maskesiz dolaşıyorsunuz?' sorusuna 'Ben yine takıyorum, hiç takmayanlar var', 'İki doz aşı olduğum için', 'Maskeyi evde bıraktım', 'Maskem vardı düşürdüm' diye cevaplar verildi.

Denetimi gören bazı vatandaşlar ise yolunu değiştirdi. Maske de dağıtan ekipler, sık sık uyarılarda bulundu.