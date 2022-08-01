Çorum'da sıcaklık 40 dereceye yükseldi

Çorum Sungurlu'da sıcak hava bunalttı. Sıcaklıkların yükseldiği ilçede, termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgası, tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken, Çorum’un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındılar.

Parklara akın eden vatandaşların kimi banklarda oturmayı, kimileri de gölgeliklerde uyumayı tercih etti.

Sıcaklık 40 dereceye yükseldi

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 17.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

İHA'nın haberine göre, insanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları ise ciddi oranda arttı.