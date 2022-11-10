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    Çorum'da yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu

    Kent meydanında ağaçlardan dökülen yaprakları bir araya getiren temizlik işçileri, '10 Kasım' yazısı oluşturdu. Vatandaşlar saat 9'u 5 geçe yaprakların yanında saygı duruşunda bulundu.
    • 10.11.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:47
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    Çorum'da yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu

    Yurdun dört bir yanından Ata'ya saygı manzaraları gelmeye devam ediyor.

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünde, saat 9'u 5 geçeden itibaren duygusal kareler ortaya çıkmaya başladı.

    Ata'ya saygı gösterisi

    Kimisi Anıtkabir'e akın etti, kimisi Dolmabahçe'de sabahın ilk ışıklarında sıraya girdi, kimisi ise trafikte aracını durdurarak Ata'ya saygı durdu.

    Bu kez görüntülerin adresi ise Çorum.

    Çorum da yapraklarla 10 Kasım yazısı oluşturuldu #1

    Yaprakların yanında saygı duruşu

    Kentteki temizlik işçileri, çalışırken yerlerde biriken yaprakları değerlendirdi.

    Ekipler, Kadeş Barış Meydanı'na yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturdu.

    DHA'nın aktarımına göre; meydandakilerden bazıları, saat 09.05 gösterdiğinde yazının etrafında saygı duruşunda bulundu.

    Çorum'da yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu VİDEO

    Çorum da yapraklarla 10 Kasım yazısı oluşturuldu #2

    Çorum da yapraklarla 10 Kasım yazısı oluşturuldu #3



    Çorum da yapraklarla 10 Kasım yazısı oluşturuldu #4

    Çorum da yapraklarla 10 Kasım yazısı oluşturuldu #5


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