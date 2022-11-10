Kent meydanında ağaçlardan dökülen yaprakları bir araya getiren temizlik işçileri, '10 Kasım' yazısı oluşturdu. Vatandaşlar saat 9'u 5 geçe yaprakların yanında saygı duruşunda bulundu.

Yurdun dört bir yanından Ata'ya saygı manzaraları gelmeye devam ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünde, saat 9'u 5 geçeden itibaren duygusal kareler ortaya çıkmaya başladı.

Ata'ya saygı gösterisi

Kimisi Anıtkabir'e akın etti, kimisi Dolmabahçe'de sabahın ilk ışıklarında sıraya girdi, kimisi ise trafikte aracını durdurarak Ata'ya saygı durdu.

Bu kez görüntülerin adresi ise Çorum.

Yaprakların yanında saygı duruşu

Kentteki temizlik işçileri, çalışırken yerlerde biriken yaprakları değerlendirdi.

Ekipler, Kadeş Barış Meydanı'na yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturdu.

DHA'nın aktarımına göre; meydandakilerden bazıları, saat 09.05 gösterdiğinde yazının etrafında saygı duruşunda bulundu.

Çorum'da yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu VİDEO



















