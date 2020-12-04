Çorum'daki camilerde yağmur duası edildi

İl genelindeki camilerde kuraklık tehdidine karşı eller semaya açıldı.

Türkiye'de son aylarda yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesi ortaya çıktı.

Çorum’daki camilerde İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası edildi.

'SUYU İSRAF ETMEYİN' ÇAĞRISI

İl Müftüsü Muharrem Biçer, israfa dikkat çekerek, "Birlikte dua edeceğiz, amin diyeceğiz. Bu yaptığımız kavli bir dua. Ama bir taraftan da kavli duanın yanında fiili duada da bulunmamız lazım. Nedir fiili dua? Suyu israf etmemektir. Evde sadece sıcak su gelene kadar 20-30 litre su akıyor. Suyu israf etmemek fiili bir duadır. Hayatı israf etmemek gerekir.

Kuraklık tehdidi altındaki Çorum’da yağmur duası ViDEO





FİİLİ DUA VURGUSU

Biraz önce bir kardeşimiz çöpe atılan ekmeklerden bahsetti. Ondan sonra yağmur bekliyoruz. Bunlara dikkat edelim. Ekmeği, suyu bütün nimetleri israf etmemek bunlarla ilgili tasarrufta bulunmak bizim için fiili bir dua olacak." dedi.

Biçer’in konuşmasının ardından camilerde toplu olarak eller, yağmur yağması için semaya açılarak dua edildi.