Çorum'da 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında leblebi yarışması yapıldı.

Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin marka değerini ve bilinirliğini artırmak amacıyla Pir Baba Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 20 üretici özenle hazırladığı leblebilerle katıldı.

Jüri üyelerinin tat, koku, kıvam ve renk gibi kriterler gözeterek puan verdiği leblebiler arasında en yüksek puanı alan Osman Bodur birinci oldu.

Yarışmada Sefa Ahıska ikinci, Ahıska Kuruyemiş üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere plaket verildi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarışmada dereceye giren leblebi üreticilerine plaket verdi.

"Nohuta şahsiyet kazandıran beldenin başkanıyım"

Halil İbrahim Aşgın, kendisini zaman zaman, "Nohuta şahsiyet kazandıran beldenin belediye başkanıyım." şeklinde tanıttığını söyledi.





"Leblebi Çorum'undur"

Çorum leblebisinin dünya çapında üne sahip olduğunu ve 2002 yılında coğrafi işaret tescilinin alındığını hatırlatan Aşgın, bazı illerin leblebiye sahip çıkmaya çalıştığını belirterek, "İsimlerini bile saymayacağım. Falanca il, şöyle leblebi, böyle leblebi. Hiç gerek yok. Hiç muhatap almaya bile gerek yok. Çünkü boştan yere reklamını yapmaya bile gerek yok. Çünkü leblebi Çorum ile özdeşleşmiş, Çorum'un kimliği olmuş bir üründür." dedi.

Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi VİDEO







"Leblebi helvasının tescilini aldık"

Çorum Belediyesi olarak leblebi helvasının da tescilini aldıklarını bildiren Aşgın, "Leblebi helvası dünyada en iyi Çorum'da yenir. Ne olur ne olmaz, birileri aradan girip, öz malımıza sahip çıkma cüretini gösterebilir. Leblebinin tapusunu daha önce almıştık, tüm dünya bunu tescillemişti. Leblebi helvasının da tescilini aldık. Hayırlı olsun." diye konuştu.



