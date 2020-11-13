Covid-19'a karşı mucize çözüm carvacrol'e ABD'den büyük ilgi

ABD, Türkiye'den tek seferde 152 bin kiloluk kekik yağı talebinde bulundu.

Türkiye, kekik yağı üretiminde birinci sırada ve dünya tüketiminin yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Carvacrol mucizesinin farkına varan ABD, Türkiye'den tek seferde 152 bin kiloluk talepte bulundu. Bugüne kadar Türkiye üretiminin yüzde 40'ını alan ABD, eylül ayı sonlarında bu talebini yüzde 80'lere çıkardı.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı (TABA - AmCham) ve L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, bu talebin Türkiye adına risk taşıdığını söyledi. ABD'den gelen bu talebi sınırlamak gerektiği konusunda uyarıda bulunan Akat, "Ülkemiz kekik üretiminde dünya lideri ve halen bu alanda gücünü elinde tutuyor. ABD'nin talebi 152 bin kilo ve bu da Türkiye'nin bir yıllık toplam üretimine eşdeğer. Bir seferde gelen bu talep, normal taleplere eklendiğinde ve Türkiye'den ihraç edilmesi durumunda, ülkemiz kekik ve kekik yağı konusunda zor duruma düşer. Baştan tedbir almazsak, kendimiz için kekik bulamama noktasına gelebiliriz" bilgisini verdi.

Covid-19 ile mücadelede tüm dünyada ilaç ve aşı çalışmaları hızla devam ederken, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de kekik yağının içinde bulunan carvacrol maddesinin virüsleri öldüren aktif hammaddeler içerdiğini açıkladı.

Doğadan gelen mucize bitki kekik ve yağının içinde yer alan carvacrol, geçmişten bugüne ağrı kesici ve detoksifikasyon dahil olmak üzere birçok terapötik alanda kullanıldı. Akat, "İyileştirici gücü olan ve virüsleri yok eden carvacrol maddesini Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirerek yüzde yüz yerli ürünler üretip, Türk halkına sunduk." dedi.

KEKİK YAĞININ İÇİNDEKİ SİHİRLİ ÖZ CARVACROL

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4.000 yıldan beri bilinmektedir. Geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılmıştır. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır. Yıllardır birçok araştırmanın sonucunda doğada 350 tür kekik olduğu tespit edilmiştir. Fakat dünyada birkaç kekik türü, sadece bizim ülkemiz topraklarında yetişiyor. En önemli özelliği de yağının içinde Carvacrol hammaddesinin olması. Bu özel kekik türünü L’actone Kozmetik AR-GE çalışmaları ile birleştirerek, ülke ekonomisine katkı sağlayarak, ağız spreyi, damla, soft jel , çay ve el dezenfektanı çeşitlerini üretip 7’den 70’e her kesime sunuyor.

Carvacrol: Kekik yağında en bol bulunan fenol bileşiktir. Bu, birkaç tane farklı bakterinin büyümesinin durduğunu göstermektedir.

Kekiğin içinde yer alan diğer iki hammadde ise;

Timol: Doğal bir antifungaldir. Toksinlere karşı koruyucu etki gösterebilmekte ve immün sistemi destekleyebilmektedir.

Rosmarinik Asid: Güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin oksidasyonlarından korumaktadır.

Kekik Yağının İçindeki Mucize Madde Carvacrol'un Faydaları

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Virüslerin DNA zincirini kırar ve yok eder.

* Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

* Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

* Dipraksi tedavisinde etkilidir.

* Sindirim sistemini güçlendirir.

* Kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.

* Kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.

SADECE ÜLKEMİZDE YETİŞEN ÖZEL BİR KEKİK TÜRÜ OLAN VE YAĞINDA CARVACROL HAMMADESİ OLAN KEKİĞİN FAYDALARI

Kalbi korur

Kekik içindeki antioksidanların, minerallerin ve vitaminlerin zengin karışımı kalp üzerinde birçok önemli etki gösterir. Potasyum ve manganez özellikle önemlidir. Potasyum bir damar genişleticidir, yani kan damarlarını gevşeterek ve kan basıncını düşürerek kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltabilir.

Boğaz ağrılarına iyi gelir

Güçlü, doğal antimikrobiyallerden biridir. Boğaz ağrısına karşı ciddi bir silahtır. Boğaz ağrısının giderilmesinde en önemli yağlardan biri olmasının temel nedenidir.

Yaraları iyileştirir

Karyofilen, kampen ve timol, yaraları enfeksiyonlara karşı koruyarak iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Sindirim sağlığını geliştirir

Kekiğin aktif bileşiklerden biri olan timol, peristaltik kas hareketlerini uyarır, böylece yiyecekler midede uzun süre tutulmaz. Bu bitkinin antispazmodik etkisi, bağırsak kramplarını rahatlatabilir ve malabsorpsiyondan kaynaklanan şişkinliği azaltabilir. Karminatif olarak da bilinen Kekik, gastrointestinal kanalda gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve şişkinlikle mücadeleye yardımcı olan aşırı gazların uzaklaştırılmasını destekler.

Böbrek sağlığı

Düzenli olarak idrara çıkma normal böbrek fonksiyonlarını korumak için gereklidir. Kekik, hassas elektrolit dengesini bozmadan doğal bir idrar söktürücü olarak hareket ederken, çok fazla sıvının tutulmamasını sağlar.

Pırıltılı bir cilt

Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi derinlemesine temizlemede oldukça etkilidir. Ciltteki bakterileri yok ederek cildin sıkılaşmasını sağlar. Ayrıca lekeleri gidererek cilde parlaklık sağlar.

Stresi azaltır

Vitaminlerden (B6) birinin beyindeki stres hormonlarıyla doğrudan bağlantılı olan bazı nörotransmiterler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Beslenmenizde düzenli olarak kullanılması, ruh halinizi güçlendirmeye ve stresten kurtulmanıza yardımcı olabilir.

CARVACROL İÇERİKLİ

Damla / Yağ

Carvacrol içerikli bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını gidermeye yardımcı olur. Ağızda oluşan mikropların yok edilmesi ve dişlerde meydana gelen problemlerin giderilmesinde etkilidir. Bağışıklık, sindirim ve sinir sistemlerini destekler.

Ağız Spreyi

Virüs ve bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde carvacrol, lavanta, kekik, gliserin bulunur. Antiviral, antibakteriyel özelliği taşıdığı için, mantar önleyici ve toksinlere karşı korur. Ayrıca, antioksidon destek sağlar ve enerji hissini arttırır.

Soft Jel

Kekik, carvacrol, çörek otu, ve üzüm çekirdeği süper 3’lü formülü ile artık çok daha kuvvetli bir bağışıklık sistemi sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır. Tüm virüslerden korunup daha zinde daha kuvvetli olmanıza yardımcı olur. Beyin ve göz sağlığı için çok güçlü bir takviyedir. Vücudumuzdaki enflamasyonu azalttığı için yaşlanma geciktiricidir.

El Temizleme Sprey

Su ve sabun kullanmadan havlu ile kurutmaya gerek kalmadan ellerinizi temizlemeye yardımcı olur. Alkol bazlıdır, durulanmaz. İçeriğinde carvacrol, kekik, pantenol bulunur. Virüs ve bakterilerden korur.

Hijyenik El Jeli

Cilde zarar vermez, % 99.9 mikropları öldürür. Güçlü sterilizasyon, koku giderme ve nemlendirme özelliği vardır. Yapışkanlık hissi oluşmaz. İçeriğinde carvacrol, kekik gliserin, lavanta, pantenol bulunur. Virüs ve bakterilerden korur.

Çay

Bağışıklığı destekleyen sıcak ya da soğuk suda kolayca çözünen iki çeşit bitkisel konsantre çay. İçeriğindeki carvacrol, kekik, karamürver, afrika sardunyası, vitamin c ve çinko içeriği ile antioksidan destek sağlar ve enerji hissini arttırır.