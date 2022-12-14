Covid, grip ve nezleye karşı şifa veren dua! İşte en tesirli enfeksiyon duaları

Covid, grip ve nezleye karşı şifa veren dua! İşte en tesirli enfeksiyon duaları

Özellikle kış aylarında Covid, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanan pek çok kişi en tesirli şifa dualarını sorguluyor. İşte enfeksiyona ve pek çok hastalığa şifa olan dualar...

Enfeksiyon için okunacak dualar sık sık sorgulanıyor. Özellikle kış aylarında yakalanılan grip, nezle, Covid gibi hastalıklar için tedavi gören kişiler, iyileşme sürecini hızlandırmak için 'sağlık duası' başlığını arama motorlarında sorguluyor. İşte Covid, grip ve nezleye karşı şifa veren dualar...

Covid, grip ve nezleye karşı şifa veren dualar!

Enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği düşünülen bir dua türü olarak bilinen şifa duaları, Kur'an ayetleri, hadisler ve ünlü âlimlerin tavsiyeleri dikkate alınarak belirtilen sayıda yapılmaktadır. Enfeksiyon vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkabilmektedir. Özellikle akciğerlerde görülen enfeksiyon sorunları, dua ile rahatlatılabilmektedir.

1) Hz. Aişe (R.A.) tarafından rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz (S.A.V.) kendisine hasta getirildiğinde şu duanın yapılmasını önermiştir:

"Ey Âlemlerin Rabbbi Allah'ım, şifa veren sensin, şifa ver Allah'ım. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Bizlere öyle bir şifa ver ki üzerimizde hiçbir hastalık kalmasın."

2) Peygamber Efendimizin hastalık için okuduğu dua başka bir hadis-i şerifte ise şöyle bulunmaktadır:

"Allah'ın adıyla seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her gözün şerrinden, nefsin ya da hasetçinin şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adı ile sana okurum. Diğer bir dua tavsiyesi de şudur: Şu anda rahatsız olduğum hastalığın şerrinden Allah'ın kudretine ve izzetine sığınırım. Allah'ım Senden hem dünyada, hem de ahirette af, sağlık, sıhhat ve güzellikler istiyorum."

3) Peygamber Efendimiz (S.A.V.) her gece yatmadan önce avuçlarını bir araya getirerek 3'er kez Felak ve Nas Surelerini okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerini vücudunun ulaşabildiği her yere sürerdi.

Hastalık zamanında okunması tavsiye edilen isim Ya Şafi ismidir. Şafi ismi, şifa veren anlamına gelmektedir. Ya Şafi'nin ebced değeri de 391'dir. Hastalık zamanında 391 kez Ya Şafi ismi zikredilmelidir.