Covirgin ne demek, kimlere denir? Sosyal medyada gündem oldu!

Covirgin ne demek, kimlere denir? Sosyal medyada gündem oldu!

Uluslararası bir bilim dergisinin ortaya çıkardığı Covirgin kelimesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki Covirgin nedir, ne demek? Covirgin kimlere denir, anlamı nedir?

Son iki yıldır tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, hayatımızın her alanını olumsuz etkiledi.

Varyant, endemi gibi bu zamana kadar pek duymadığımız birçok kelimeyi de duymamızı sağlayan koronavirüs, literatüre Covidiot ve Covirgin gibi yeni kelimeler de kazandırdı.

Uluslararası bir bilim dergisinde, "Covirgin" ifadesine yer verildi. Bu gelişme sonrası kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un 'Co'su ve 'Virgin' kelimesinden türetilen kelimenin anlamının ne olduğu merak konusu oldu.

Peki Covirgin nedir, ne demek? Covirgin anlamı nedir kimlere denir? İşte detaylar...

COVİRGİN NE DEMEK, KİMLERE DENİR?

Son dönemlerde, sosyal medyanın gündeminde yer alan ''Covirgin'' kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi.

Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid'e yakalanmamayı başaranlar ''Covirgin'' olarak adlandırıldı.

Eğer siz de pandeminin başından bu yana hiç koronavirirüs olmadıysanız ''Covirginsiniz'' demektir.