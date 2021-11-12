CTE duyurdu: 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

CTE duyurdu: 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler, mahkum ve mahkum yakınları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, son durum nedir?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler, 30 Kasım tarihine kadar izinli sayılarak evlerine gönderilmişti.

Bu kapsamda binlerce hükümlü, uzun süredir Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılıyordu. Mahkumların izinleriyle ilgili son karar belli oldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin süresinin sona ereceği tarihi bildirdi.

Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek, son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevi izinleriydi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmaması yönünde karar alındığı öğrenildi.

31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. 30 Kasım'a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecek.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

30 Kasım tarihi itibarıyla ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.