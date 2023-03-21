Çukurova'da görsel şölen Baharla birlikte meyve bahçeleri çiçek açtı, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

Çukurova'nın önemli bölgelerinden Adana’nın Kozan ilçesinde şeftali ve narenciye ağaçları çiçek açtı.

Bölgeden geçenlerin araçlarını durdurup baktığı bahçelerdeki renk cümbüşü, mest etti.

Ortaya da izlenmesi keyif veren görüntüler çıktı.

Doğaseverler huzura erdi

Pembe çiçek açan şeftali ağaçları ve yeşil narenciye bahçeleri, doğaseverleri adeta huzura erdirdi.

Bahar ile birlikte bölgede doğa gezisine çıktıklarını belirten vatandaşlardan Kahraman Çinçik, Dağılcak Tabiat Parkı'na kadar gezdiklerini ve doğanın çok güzel olduğunu kaydetti.

Gelinlik giymiş gibi...

Kozan’ın gelinlik giymiş edasında poz verdiğini dile getiren Furkan Yılmaz ise portakal ve şeftali ağaçlarının çiçekleri arasında baharı yaşadıklarını dile getirdi.

Güzel manzara, drone ile de havadan görüntülendi.