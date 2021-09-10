Cuma günü Kehf suresi okumanın fazileti

Okunması en faziletli surelerden olan Kehf Suresini özellikle de Cuma günleri okumak, mükafatı bakımından çok kıymetlidir. Kehf Suresinin faziletlerini ve konusunu sizler için araştırdık...

Ömrümüz boyunca davranışlarını ve yaşam şeklini her daim örnek almamız gereken Peygamber Efendimiz'in sünnetleri bizler için rehber, hayat kılavuzu niteliğindedir. Bizler de Efendimiz (s.a.v)'in hadis-i şeriflerini öğrenerek yaşam şeklimizi düzenleyebiliriz. Gün içerisinde yaptığımız ibadetlerin sevabını arttırmak için sünnete uygun hareketler sergilemeliyiz. Örneğin; yemek yerken besmele çekmek, güzel yerlere sağ ayak ile girmek, cuma gününe hürmet gibi... Mümin kimselerin bayramı olan mübarek cuma gününde Kehf suresi okumanın fazileti hadis-i şeriflerle sabittir. İşte Cuma günü Kehf suresi okumanın sevabı...

CUMA GÜNÜ KEHF SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Rivayetlere göre Hz. peygamber şöyle buyuruyor. “Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.”

Bu Hadis-i Şerif farklı kaynaklarda farklı şekillerde de karşımıza çıkabilir.

Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a)'ın rivayetine göre, Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: “Her kim Cuma gününde Kehf Sûresi’ni okursa, o iki Cuma arasını o kimse için nûr gibi parlatır.”

“Size, öyle bir sûre haber vereyim mi ki, azameti gökle yer arasını doldurmuştur, kendisini yazana da o kadar ecir vardır, onu Cuma günü okuyan için bir dahaki cumaya üç gün ziyadesine kadar (günahları) bağışlanır. Uyurken onun sonundaki beş (bir başka rivâyete göre on) âyeti okuyanı gecenin dilediği saatinde Allâh-u Te‘âlâ uyandırır” buyurunca Sahâbe-i Kirâm: “Buyur yâ Rasûlallâh!” dediler. Bunun üzerine Rasûlüllâh (s.a.v): “Ashâb-ı Kehf Sûresi’dir.” buyurdu.

KEHF SURESİNDE NE ANLATILIYOR?

Kuran-ı Kerim'in tam ortasında yani 15. cüzde yer alan Kehf suresi, ismine ilk kez 9. ayette daha sonra diğer ayetlerde de rastladığımız ‘Kehf ‘ kelimesinden almaktadır. Arapça'da kelime manasına baktığımızda 'Mağara' anlamına gelen Kehf, Ashab-ı Kehf olarak ifade edildiğinde 'Mağaraya sığınanlar' anlamı taşımaktadır.

En genel haliyle tanımlayacak olursak konu bakımından sağlam iman ve inançlarından dolayı öldürülmek istenen bir grup gençlerin Allah (c.c) tarafından nasıl mucizevi bir şekilde korunduğu anlatılmaktadır. Bu gençlerin dışında surede Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn de konu edilmektedir. Özellikle de cuma günü ya da gecesinde bu sureyi okumanın çok büyük bir mükafat olduğunu bizlere müjdeleyen Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir hadis-i şerifinde "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) buyurmaktadır. Gündelik yaşantımız içerisinde en azından haftada bir kere bile olsa okumayı alışkanlık haline getirmemiz gereken Kehf Suresinin faziletlerini ve bilinmeyen mucizevi konusunu sizler için sağlam kaynaklardan araştırmaya çalıştık...

Kehf Suresinin büyük bir bölümünde hepimizin ibret alması gereken 3 kıssa anlatılmaktadır. Bu kıssalardan birisi Ashab-ı Kehf gençleri. Ashab-ı Kehf gençlerinin Allah'a olan inançlarından dolayı zalimler tarafından öldürülmek istenmesi ve bu iman dolu gençlerin de inançlarından vazgeçmeyip dağdaki mağaraya sığınmaları zikredilmektedir. Ashab-ı Kehf gençleri kıssasını çok kısa bir şekilde özetleyelim...

Ashab-ı Kehf ve Roma İmparatoru Dekyus-Decius isimli zalim bir kral, Ashab-ı Kehf gençlerinin yaşadığı döneme denk gelmektedir. Zalim kral, Allah'a iman eden bu gençlerin öldürülmesi için, çalışanlarına emir verip mümin herkesi bir araya toplamasını ister. Zabıtalar Ashab-ı Kehf'i yakalayınca putperestliği seçmelerini emrettiğini söyler. Gençler bunu kabul etmeyince de zorlu işkencelerden geçerler. O zamanlarda öldürülen kimselerde kapıya asılırdı. Kral yurt dışından gelene iman dolu bu gençlere vazgeçmeleri için mühlet verir.

Gençler de bu esnada şehrin yakınlarında yer alan mağaraya topladıkları erzak yiyeceklerle sığınıyorlar. Ve şu şekilde dua ediyorlar:

“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!..”” (KEHF SURESİ 10. AYET)

Allah (c.c), bu gençlerin imdadına yetişerek onları orada uyutuyor. Allah Kral'ın aklına mağarayı ördürme düşüncesini getiriyor. Açlıktan ölecekleri düşünülse de bazı rivayetlere göre 309 yıl bazılarına göre de 900 yıl kadar uyutuluyorlar. Daha sonra uyanıyorlar ve ruhlarını teslim ediyorlar. Bu mucizevi uyku herkese ibret oluyor...

ASHAB-I KEHF'İN KÖPEĞİ KITMİR NE DEMEK? KURANDA GEÇİYOR MU? CENNETE GİRECEĞİNE İNANILAN KITMİR KÖPEĞİNİN HİKAYESİ

Ashab-ı Kehf gençlerinin köpeği olarak duyduğumuz Kıtmir; (ketmir ya da katmir) dinimize göre, cennete gireceğine inanılan hayvanlardan biri olarak bilinmektedir. Günümüzde tevazu sözleri arasında da kullanılabilen bu terim, aynı zamanda gündelik yaşantımızda tükettiğimiz hurmanın çekirdeğindeki orta kısımdaki zara da denilmektedir. Allah (c.c)'un Kuran-ı Kerimdeki Kehf Suresinde bahsettiği Kıtmir köpeği ile ilgili şu ayet zikredilmektedir: “Mağara ehli uykuda iken sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürürdük. Onların köpekleri, dirseklerini eşiğe uzatmıştı. Onları görsen, için korkuyla dolar, geri dönüp kaçardın.” 18/Kehf Sûresi’nde toplamda 4 kez “köpekleri” şeklinde geçen ifade ile bu kutlu hayvana işaret edilir. Peki Kıtmir köpeği neden Kuranda geçiyor olabilir? Kıtmir köpeği cennete girecek kadar Allah'ın hoşuna gidebilecek ne yapmış olabilir? Cevabını şu şekilde düşünebiliriz: Allah (c.c)'un yolundan ayrılmayıp hak yol için tüm dünyalık işleri elinin tersi ile iterek kıyam halinde mağaraya sığınan bu gençleri bekleyip, onlarla birlikte olan bu kutlu köpek kıssasında anlayabileceğimiz gibi ne olursa olsun iyilerle olmak, Allah (c.c)'ın rızasını kazanabilmemiz için çok önemli bir vesiledir. Durumu özetleyen en açık hadis ise şu olabilir:

"Kişi sevdiği ile beraberdir." Dünyada olduğu gibi, ahirette de...