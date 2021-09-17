Cuma günü ve Hz. Peygamber (s.a.v)

Cuma müminin bayramıdır ve günahlarından arınması için bir vesiledir. Bu kutlu günü bayram gibi geçirebilmek için Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnet ve hadislerini sizler için araştırdık...

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan tüm ibadetlere iki kat sevap verilir.

Cuma suresinde: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” buyurulması, Cuma namazının farz kılınmadan önce de günün bu adla anıldığına ve toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Allah da Cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır.

Böylece Cuma, İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. Ve müminlerin her hafta şükürle kutladıkları bayramdır. Cuma gününü gerçek bir bayram gibi geçirebilmemiz için, bizlere her konuda en iyi örnek olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) tavsiyelerini yerine getirmemiz gerekir.

HZ. PEYGAMBER(SAV) CUMA GÜNÜ NELER YAPILMASINI TAVSİYE EDERDİ?

GUSÜL ABDESTİ ALMAK

”Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.” (Buharî)

Cuma günü yıkanmak ve boy abdesti almak sünnettir. Hatta bazı alimlere göre farz kabul edilir.

Cuma günü gusletmek günahların affına vesiledir.

“Cuma günü gusledenin günahları affolur.” (Taberani)

TEMİZ VE GÜZEL ELBİSE GİYİNMEK

Peygamberimizin sünnetlerinden biri de cuma günü temiz, güzel, yeni olan kıyafetlerden giyilmesidir. Mümin her zaman temiz giyinmelidir. Yeni aldığımız bir kıyafeti Cuma bayramında giyinerek bu sünneti yerine getirebiliriz.

Bunların yanında güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve tırnak kesmek de peygamberimizin cuma günü yapılmasını tavsiye ettiği şeylerdendir.

CUMA NAMAZINI KILMAK

Cuma günü öncelikle namaza gitmekle yükümlü olan kişinin cuma namazına gitmesi farzdır. Bir Müslüman'ın Cuma namazı ile yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır.

Hadis-i şeriflerde Cuma günü gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki Cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği haber verilmiş, bu günü önemsemeden üç Cuma namazı terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir.

KEHF SURESİ OKUMAK

Cuma günü Kehf Suresi okunmasının fazileti yüksektir

“Cuma gecesi Kehf Suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.”

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.

Yine Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kimse güzelce abdest alarak Cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ”

Yine Ebû Hüreyre'den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki Ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ”

Ebû Hüreyre ile İbn Ömer’den (r.a) rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (s.a.v)’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: “Bazı kimseler Cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. “

İbn Ömer’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. “

Ebû Saîd el–Hudrî’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir.”

Semüre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. “

Selmân’dan (r.a)rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır.”

Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır. ”

Yine Ebû Hüreyreden (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu: “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ” Resûl–i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi.

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eş`arî (r.a) şöyle dedi: Birgün Abdullah İbni Ömer bana: Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah (s.a.v)’den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de: Evet, duydum. Babam, Resûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ”

Evs İbni Evs’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur. ”