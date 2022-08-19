Cuma gününü feyzli geçirmeye dair 9 öneri

Cuma günü müminin bayramıdır ve tıpkı bir bayram gibi özelleştirilmeli, özenle geçirilmelidir. Peki Cuma gününü nasıl geçirmeliyiz? İşte Haftanın en kıymetli günü olan Cuma günü için 9 öneri!

Mü'minin bayramı olan Cuma gününün önemi, ayetlerde ve Hadislerde bizlere en güzel şekilde anlatılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde Cuma günü ile alakalı şöyle buyuruyor:

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. ” (Müslim)

Cuma Suresinin 9, 10 ve 11. ayetlerinde Yüce Allah, kullarını şu nidalarla namaza davet ediyor:

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah’ı anmaya koşun; işi, alış verişi bırakın! Eğer bilirseniz sizin için hayırlı olan budur."

"Namaz tamamlanınca artık yeryüzüne yayılabilir ve Allah’ın lutf u kereminden rızkınızı temine çalışabilirsiniz. Bununla birlikte Allah’ı çok çok zikredin ki iki cihanda da kurtuluşa eresiniz."

"Onlar bir ticâret veya bir eğlence görünce hemen oraya akın edip, seni hutbede ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın katındaki mükâfat, ticâretten de, eğlenceden de daha hayırlıdır!” Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

CUMA BAYRAMINI FEYİZLİ GEÇİREBİLMEK İÇİN 9 ÖNERİ





Cuma gününe özel kişisel bakım yapmak

Hz. Peygamber Cuma günleri gusül abdest alır, kıyafetini özenle seçer, dişlerini temizler ve kişisel bakımına özen gösterirdi.

Cuma namazına erken gitmek

Mümin Cuma namazına hızla girip çıkmak yerine, sohbeti, hutbeyi dinleyip dualara katılarak, cuma namazını hakkıyla ihya edebilir.

Kehf Suresi’ni okumak

Rivayetlere göre Hz. peygamber şöyle buyuruyor.

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.”

Allah'ı anmak

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gafillerden olma!” (Arâf sûresi, 205)

“Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih et ve O’na hamdet.” (Tâhâ sûresi, 130)

Bu ayetlerden yola çıkarak Cuma gününü zikir ile geçirebilir, Allah'ı anarak ihya edebiliriz.

Peygamber Efendimiz'e (SAS) salat-ü selam getirmek

Peygamber (s.a.v.) Efendimize Cuma günü salavat getirmenin birçok fazileti vardır. Çokça salevât-ı şerîfe getirmek, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize duyulan muhabbetin büyüklüğüne alâmettir. Hz. Peygamber şöyle buyurur:

“Bir kimse bana salât ü selâm getirdiği zaman, onun selâmına karşılık vermem için Allah Teâlâ rûhumu iâde eder.” (Ebû Dâvûd)

Kabir ziyareti yapmak

Ka­bir­le­ri zi­ya­ret et­mek, ora­da bu­lu­nan­la­ra se­lâm ve­rip duâ ve is­tiğ­far­da bu­lun­mak, on­lar adı­na ha­yır-ha­se­nât ya­pıp Kur’ân ti­lâ­vet et­mek,ölüler için bir rah­met ve­sî­le­si­dir.

Rasûlullah sellallahu aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Ölümü çokça hatırlayın! Çünkü ölümü hatırlamak, (insanı) günahlardan arındırır, dünyaya karşı zâhid kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürseniz, sizi zenginliğin âfetlerinden korur. Fakirken tefekkür ederseniz, hayatınızdan memnun olmanızı sağlar.” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 47)

“Ölümü ve öldükten sonra ceset ve kemiklerin çürümesini hatırlayın! Âhiret hayatını isteyen, dünya hayatının süsünü terk eder.” (Tirmizî, Kıyâmet, 24)

Sadaka vermek

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir Hadis-i Şerif'te "Kıyamet günü Müminin gölgeliği onun verdiği sadakadır” buyurmaktadır.

Özellikle Cuma günü sadaka vermek,çok sevap kazandırır. Zira Cuma günü verilen sadakanın diğer günlere göre iki kat sevabı vardır.Yalnız İmam hutbe okurken konuşmak mekruh olduğu için bu arada isteyene sadaka verilmez.

Selam vermeyi ve gülümsemeyi artırmak

Kişi Ayırt etmeden Gördüğümüz herkese gülümseyerek selam vermek, hem mümin kimliğimize yakışacaktır, hem de hanemize sevap olarak yazılacaktır...

Hediye ve ikramlarda bulunmak

Cuma günlerini tıpkı bir bayram gibi Hediyeleşerek ve sevdiklerimize ikramda bulunarak geçirebiliriz. Evimizin her bir ferdine, çocuklarımıza, tıpkı bir misafir gibi özenerek ikramlar hediyeler hazırlayabiliriz. Cuma bayramının farkındalığını, çocuklarımıza küçük hediyelerle Cuma gününü sevdirerek kazandırabiliriz.