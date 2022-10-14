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    Cuma hutbesinin konusu: Kul ve kamu hakkı

    Cuma hutbesinin konusu: Kul ve kamu hakkı

    Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'deki 81 ilde okunacak olan Cuma hutbesinde bu hafta, "Kul ve Kamu Hakkı" ele alınacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 07:32
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    Tüm illerde cuma namazını idrak etmek üzere camilere gidecek olan Müslümanlara kıymetli bilgilerin aktarıldığı Cuma Hutbesinde; İslam’ın din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul ettiği vurgulanarak, "Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emreder." ifadeleri kullanıldı.

    "Kul ve kamu hakkına riayet, imanın gereğidir"

    Cuma Hutbesinin metni ve konusu:

    "Yüce dinimiz İslam, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul eder. Her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emreder. Kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütler.

    Hayatımızın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelir. Kul hakkına riayet etmek, Cenâb-ı Hakk’a olan imanımızın gereğidir.

    "Cana, namusa, şeref ve haysiyete dil uzatmak kul hakkıdır"

    Müslüman, kul hakkı konusunda son derece hassastır. İnsanların canına kast etmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun bilincindedir.

    "Dijital mecrada da olsa gıybet yapılmamalı iftira atılmamalı"

    Müslüman, gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edecek, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz.

    "Müslüman'ın en temel özelliği, hakka duyarlılıktır"

    Hak duyarlılığı Müslüman’ın en temel özelliğidir. O, ana-baba hakkını gözetir. Eşine ve çocuklarına iyilikle muamele eder. Akraba ve komşularının hukukuna riayet eder."

    Cuma hutbesinin konusu: Kul ve kamu hakkı #1


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