Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı cuma mesajları

Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı cuma mesajları

Sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 21 Ekim 2022 en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

Cuma günü, İslam alemi için önemli ve anlamlı bir gündür. İnsanlar bu günde sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak ister.

Bilindiği üzere İslam inancında Cuma günleri bir nevi bayram hüviyeti taşıyor. Bayram coşkusu ve "Güzel söz sadakadır!" hadisindeki öğütle sevdiklerinin gününü tebrik etmek isterler.

Ancak musafaha imkanı bulamayanlar, sevdiklerini genellikle dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları paylaşımlarıyla tebrik ediyorlar.

Ellerin semaya yükseldiği ve bol bol duaların edildiği bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor.

İşte 21 Ekim 2022 resimli, kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları…

2022 resimli ve anlamlı cuma mesajları

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFF Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.