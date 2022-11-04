Petrol
96.58
2.02%
Euro
18.2042
0.15%
Dolar
18.6164
0.01%
Altın
986.17
1.10%
Borsa
4146
0.99%
Bitcoin
386.659
1.13%
BTXN Coin
10.28
1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları

    Sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını araştırıyor. İşte 4 Kasım 2022 en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...
    • 04.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları

    Cuma günü, İslam alemi için önemli ve anlamlı bir gündür. İnsanlar bu günde sevdikleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak ister.

    Bilindiği üzere İslam inancında Cuma günleri bir nevi bayram hüviyeti taşıyor. Bayram coşkusu ve "Güzel söz sadakadır!" hadisindeki öğütle sevdiklerinin gününü tebrik etmek isterler.

    Ancak musafaha imkanı bulamayanlar, sevdiklerini genellikle dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları paylaşımlarıyla tebrik ediyorlar.

    Ellerin semaya yükseldiği ve bol bol duaların edildiği bu anlamlı günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor.

    İşte 4 Kasım 2022 resimli, kısa, anlamlı ve en güzel cuma mesajları…

    En güzel ve resimli cuma mesajları

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #1

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #2

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #3

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #4

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #5

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #6

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

    İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #7

    Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

    Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #8

    Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

    Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim

    Cuma mesajları 2022! En güzel resimli ve anlamlı yeni cuma mesajları #9


    İstanbul Fatih'te dronlu asayiş uygulaması
    İç Haber

    İstanbul Fatih'te dronlu asayiş uygulaması

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İzmir'de 72 yaşındaki kadın üniversiteli oldu
    Yaşam

    İzmir'de 72 yaşındaki kadın üniversiteli oldu

    Görüş Bildir