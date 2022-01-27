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Cuma namazı saat kaçta? 28 Ocak 2022 il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta? 28 Ocak 2022 il il cuma namazı saatleri

Camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 28 Ocak 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma saatleri...