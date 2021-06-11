Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Haziran 2021 il il cuma namazı saatleri

81 ilde abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir mübarek cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, 'Bugün cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için farz ibadetlerden biri olan cuma namazı saat bilgisini yayımladı. Öğle ezanına takiben kılınacak olan cuma namazında, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.

İşte, 11 Haziran Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

11 HAZİRAN 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ