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- Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Kasım 2021 il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Kasım 2021 il il cuma namazı saatleri
81 ilde abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 19 Kasım 2021 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 21:53
Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.
'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için farz ibadetlerden biri olan cuma namazı saat bilgisini yayınladı.
Peki, 19 Kasım 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte, 19 Kasım 2021 Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..
19 KASIM 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ
- ADANA CUMA SAATİ: 12:29
- ANTALYA CUMA SAATİ: 12:47
- ANKARA CUMA SAATİ: 12:39
- BURSA CUMA SAATİ: 12:54
- BOLU CUMA SAATİ: 12:44
- ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:05
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 12:48
- GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:21
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 12:54
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:02
- KASTAMONU CUMA SAATİ: 12:35
- KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:28
- KONYA CUMA SAATİ: 12:40
- MERSİN CUMA SAATİ: 12:32
- RİZE CUMA SAATİ: 12:08
- SAKARYA CUMA SAATİ: 12:48
- SİVAS CUMA SAATİ: 12:22
- TRABZON CUMA SAATİ: 12:11
- VAN CUMA SAATİ: 11:57
- ZONGULDAK CUMA SAATİ: 12:43
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