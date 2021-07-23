Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 23 Temmuz 2021 il il cuma namazı saatleri

Mübarek Cuma gününde abdestlerini alarak Cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar, Cuma namazı saatleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 23 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Bugün cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için farz ibadetlerden biri olan cuma namazı saat bilgisini yayınladı. Peki, 23 Temmuz 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte, 23 Temmuz 2021 Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

23 TEMMUZ 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ