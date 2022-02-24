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    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Şubat 2022 il il cuma namazı saatleri

    Camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 25 Şubat 2022 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte illere göre cuma saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 21:51
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    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 25 Şubat 2022 il il cuma namazı saatleri

    Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini sorguluyor.

    'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı,25 Şubat 2022 cuma namazı saat bilgisini yayınladı. Cuma namazı hutbe konusu ise "Müminin Miracı Namaz" olarak belirlendi.

    Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

    25 ŞUBAT 2022 CUMA NAMAZI SAATLERİ

    • ADANA CUMA SAATİ: 12:57
    • ANTALYA CUMA SAATİ: 13:15
    • ANKARA CUMA SAATİ: 13:07
    • BURSA CUMA SAATİ: 13:22
    • BOLU CUMA SAATİ: 13:12
    • ÇANAKKALE CUMA SAATİ:13:33
    • ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:16
    • GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:49
    • İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:22
    • İZMİR CUMA SAATİ: 13:30
    • KASTAMONU CUMA SAATİ: 13:03
    • KAYSERİ CUMA SAATİ: 12:56
    • KONYA CUMA SAATİ: 13:08
    • MERSİN CUMA SAATİ: 13:00
    • RİZE CUMA SAATİ: 12:36
    • SAKARYA CUMA SAATİ: 13:16
    • SİVAS CUMA SAATİ: 12:50
    • TRABZON CUMA SAATİ: 12:39
    • VAN CUMA SAATİ: 12:25
    • ZONGULDAK CUMA SAATİ: 13:11

    İL İL CUMA NAMAZI VAKTİNİ ÖĞRENMEK İÇİN

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