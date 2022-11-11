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    Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

    Cuma namazına yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. Peki cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...
    • 11.11.2022 - 09:46
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    Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

    Cuma namazı farz namazlarından olup 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnettir.

    Cuma namazını diğer namazlardan ayıran en büyük fark ise cemaatle kılınması ve hutbe okunmasıdır. Okunan dualar ve sureler aynıdır.

    Cuma namazının vakti ise öğle namazıdır. Cuma namazı için okunan ezan sonrası Müslümanlar camiye giderek ibadetlerini hoca eşliğinde yerine getirir.

    Cuma namazına yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler cuma namazında okunacak duaları ve sureleri ezberlemelidir. İşte detaylar...

    Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? #1

    Cuma namazında okunacak dualar

    Sübhaneke

    Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

    ve tebârakesmük

    ve teâlâ ceddük

    (vecelle senâük)*

    ve lâ ilâhe ğayrük.

    Ettehiyyatü

    Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

    Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

    ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

    Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

    Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

    ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

    Allahümme Salli

    Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

    Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

    İnneke hamidün mecîd.

    Allahümme Barik

    Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

    Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.

    İnneke hamidün mecîd.

    Rabbena Atina

    Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten

    ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.

    Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

    Rabbenağfirli

    Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme

    yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

    Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? #2

    Cuma namazında okunacak sureler

    Fatiha Suresi

    1- Bismillahirrahmânirrahîm.

    2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

    3- Errahmânir'rahim

    4- Mâliki yevmiddin

    5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

    6- İhdinessırâtel müstakîm

    7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

    Tebbet Suresi

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

    2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

    3- Seyeslâ nâren zâte leheb

    4- Vemraetühû hammâletelhatab

    5- Fî cî dihâ hablün min mesed

    İhlas Suresi

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Kul hüvellâhü ehad

    2- Allâhüssamed

    3- Lem yelid ve lem yûled

    4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

    Felak Suresi

    1- Kul e'ûzü birabbil felak

    2- Min şerri mâ halak

    3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab

    4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

    5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

    Nas Suresi

    1- Kul e'ûzü birabbinnâs

    2- Melikinnâs

    3- İlâhinnâs

    4- Min şerrilvesvâsilhannâs

    5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

    6- Minelcinneti vennâs

    Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir? #3


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