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- Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?
- 11.11.2022 - 09:46
Cuma namazı farz namazlarından olup 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnettir.
Cuma namazını diğer namazlardan ayıran en büyük fark ise cemaatle kılınması ve hutbe okunmasıdır. Okunan dualar ve sureler aynıdır.
Cuma namazının vakti ise öğle namazıdır. Cuma namazı için okunan ezan sonrası Müslümanlar camiye giderek ibadetlerini hoca eşliğinde yerine getirir.
Cuma namazına yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler cuma namazında okunacak duaları ve sureleri ezberlemelidir. İşte detaylar...
Cuma namazında okunacak dualar
Sübhaneke
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük.
Ettehiyyatü
Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
Allahümme Salli
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.
Allahümme Barik
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim.
İnneke hamidün mecîd.
Rabbena Atina
Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten
ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr.
Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Rabbenağfirli
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme
yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Cuma namazında okunacak sureler
Fatiha Suresi
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Tebbet Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed
İhlas Suresi
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
Felak Suresi
1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased
Nas Suresi
1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs