Haberler

Yaşam Haberleri

Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Cuma namazında okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Cuma namazına yeni başlayanlar veya başlamak isteyenler okunacak duaları ve sureleri araştırıyor. Peki cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...