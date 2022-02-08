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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'nın ölüm yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.
    • AA
    • 08.02.2022 - 21:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

    "RAHMETLE YAD EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.

    Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca yı ölüm yıl dönümünde andı #1


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