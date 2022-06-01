Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendi, 50 adet sipariş etti

Çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beğendiği çömlek vazodan dünya liderlerine de hediye edilmek üzere 50 adet hazırlamaya başladı.

Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu (56), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek için hazırladığı 2,5 metre boyundaki vazoyu Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Ankara'ya götürdü.

Cumhurbaşkanı sipariş verdi

Üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği 2,5 metre boyundaki vazoyu çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşhomcu'dan, dünya devlet başkanlarına hediye etmek için sipariş etti.

Taşhomcu da Erdoğan'ın verdiği sipariş vazoların yapımına başladı.

Tamamen el yapımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği vazoyu yaklaşık 1 ayda hazırladığını kaydeden Taşhomcu, “O vazoyu hazırlamak pişirmesi, kurutması, dekoru ve forsunun yapılışı ile birlikte bir ay sürmüştü. Özel bir kutu yaptık. Vazomuzu büyük bir özenle Ankara'ya götürüp 8'inci kata asansörle çıkardık. Cumhurbaşkanımız vazoyu görünce çok memnun oldu. Tamamen el yapımı. Forsunu hazırlarken hiçbir şekilde kalıp kullanmadım. Sadece forsu yapması 4 gün sürdü.” dedi.

“50 taneyi bitirmek 6-7 ayımı alacak”

Taşhomcu, “Benden üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmadan 50 tane daha vazo hazırlamamı istedi. Ben de yapımına başladım. Vazolar 2 ile 2,20 metre arasında büyüklüğü olacak. Cumhurbaşkanımız aynı büyüklükte olmasını istedi. Sadece forsu kullanmayacağım. Dekor dekor farklı renklerde hazırlıyorum. Menemen'den bütün dünya liderlerine böyle bir hediye gidecek. 50 taneyi bitirmek 6-7 ayımı alacak.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın sanata ve sanatçıya verdiği önemi biliyoruz”

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan da 26 Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçelerini ziyaret ettiğini hatırlatarak bu ziyaret anısına çömlek sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun hediye hazırlamak istediğini dile getirdi.

DHA’ya konuşan Pehlivan, “Genel başkan yardımcımız Hamza Dağ bizi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız bizi çok güzel karşıladı. Vazoyu görünce çok beğendi. Toplam 50 tane diğer devlet başkanlarına hediye edilmek üzere Ahmet ustamıza sipariş verdi.

Bu bizi çok mutlu etti çünkü dünya liderlerine ve devlet başkanlarına güzel ilçemizden, çok başarılı, dünya şampiyonu ustamızdan, güzel eserler hediye edilecek. Bu da bizim açımızdan çok gurur verici oldu. Cumhurbaşkanımızın sanata ve sanatçıya verdiği önemi biliyoruz. Biz de Menemen ile ilgili 4 ana projeyi içeren dosyamızı arz ettik. Çömlekle ilgili yapılan bu ziyaretin Menemen'imize geri dönüşleri çok güzel olacak.” dedi.