Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

RADYO HEDİYE ETTİ

Burada bir konuşma yapan Erdoğan tesisteri gezerek bilgi aldıktan sonra Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi VİDEO









