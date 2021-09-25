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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.
    • İHA
    • 25.09.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 20:17
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

    RADYO HEDİYE ETTİ

    Burada bir konuşma yapan Erdoğan tesisteri gezerek bilgi aldıktan sonra Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette bulunduğu Darülaceze sakinlerine radyo hediye etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gören Darülaceze sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi VİDEO


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi #3

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